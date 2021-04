Zware brand na explosie in Geraardsbergen: 2 bewoners zwaargewond

"Omdat de hevige rook in de omliggende gebouwen binnendrong, hebben we wel een aantal omwonenden uit de straat zelf en de achterliggende Kaai aan de Dender wel moeten evacueren, of hen toch gevraagd dat ze zich zouden klaar houden voor evacuatie. Een 15-tal onder hen is nu tijdelijk opgevangen in het politiecommissariaat, en een gezin met 3 kinderen konden we naar een opvangwoning van de stad brengen.”