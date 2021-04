Zwarte en Aziatische soldaten die voor het Britse Rijk vochten in de twee wereldoorlogen niet waardig herdacht

Dat deze ongelijkheid bestond, was al langer bekend. Maar dit onderzoek heeft de onwaarschijnlijke omvang van het probleem aangetoond. De Britse Commissie voor Oorlogsgraven van het Gemenebest verontschuldigt zich nu dat het zolang heeft geduurd voor deze ongelijkheid werd erkend. Minister van Defensie, Ben Wallace, heeft vanmiddag in het Britse Lagerhuis zijn verontschuldigingen aangeboden in naam van de regering en de Commissie voor Oorlogsgraven.