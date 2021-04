Lovendegemnaar is een ster in populaire Nederlandse talentenjacht op TV: "Kritieken zijn zeer lovend"

Het is eerder toevallig dat Brecht in de musicalwereld rolde. Na zijn middelbare studies op Ten Doorn in Eeklo, begon hij aan een opleiding biomedische laboratoriumtechnologie. Het was tijdens die studie dat hij musical ontdekte. "Ik zat in de Chiro en ik voetbalde, maar ik zong altijd al graag. Een vriendin vroeg me of musical niets voor mij zou zijn. Ik wilde dat wel eens proberen. Via die vriendin kwam ik dan in de Gentse musicalvereniging Kamer 58 terecht, waar James Cooke de stukken regisseerde. En zo ging de bal aan het rollen," vertelt Brecht.

Met een diploma van laborant op zak, begon Brecht vervolgens aan zijn musicalcarrière. "Ik had mijn liefde voor musical nog maar net ontdekt, maar in een mum van tijd had ik al een volledige musicalopleiding achter de rug, in Nederland dan nog. Het is echt allemaal in een stroomversnelling gegaan." Ondertussen heeft hij rollen te pakken in de Nederlandse musicals Kinky Boots en Titanic.