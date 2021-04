Antwerps loodswezen wordt locatie van nieuw Vlaams culinair centrum

Vlaanderen krijgt een Culinair Centrum, en dat zal in het voormalige gebouw van het loodswezen in Antwerpen komen, vlakbij het MAS. In dat culinair centrum zullen toeristen kennis kunnen maken met Vlaamse specialiteiten en onze topchefs. Er komt ook kleine brouwerij, een trainingskeuken voor nieuwe kooktechnieken en een restaurant.

"De historische locatie is bewust gekozen", zegt Vlaamse minister van toerisme Zuhal Demir (N-VA). "In de 19de eeuw groeide Antwerpen uit tot wereldhaven die onze regio voorzag van de meest kwaliteitsvolle ingrediënten en producten, waar de vakmannen dan mee aan de slag gingen. Dat verhaal past enorm goed bij ons imago van culinaire regio."

Naast het gebouw komt ook een gemeenschapstuin, waar groenten geteeld zullen worden.