Wagen met moeder en baby geplet tussen twee vrachtwagens op ring rond Antwerpen

Het ongeval gebeurde rond 11.30 uur op de Antwerpse ring in Borgerhout in de richting van Nederland. Drie vrachtwagens en een auto botsten er in een kop-staartaanrijding op elkaar. De auto werd geplet tussen twee vrachtwagens. In de auto zaten een moeder en haar baby. Het kind zat in een babystoel aan de passagierskant. De brandweer moest hen uit het autowrak bevrijden. Ze werden naar het UZA gebracht maar zijn niet in levensgevaar. De bestuurders van de vrachtwagens bleven ongedeerd.

Door het ongeval waren de twee rechtse rijstroken versperd. De file reikte op een bepaald moment op de E17 tot Kruibeke en op de E34 tot Beveren. De rijbaan is ondertussen vrijgemaakt.