"Vermoorde" eeuwenoude bomen in Maarkedal gered dankzij systeem van overbruggingen

In februari 2020 kwam in Maarkedal de "moord" op zes bomen aan het licht. Het gaat om bomen in een afgelegen bosje in het natuurgebiedje Waerdebroecken. Eigenaar Eric Desmaele schakelde een boomverzorger in die de bomen behandelde. En die operatie hielp, zo blijkt nu een jaar later. “Maar dat het onderzoek gestopt is, raakt me hard” zegt Eric.