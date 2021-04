Brand op Groot Schietveld in Brecht: "Vermoedelijk door schietoefeningen van het leger"

Op het Groot Schietveld in Brecht is vrijdagochtend brand uitgebroken. Vermoedelijk gebeurde dat na schietoefeningen van het leger. Verschillende brandweerkorpsen zijn ter plaatse gekomen. De N133 (Wuustwezelsesteenweg/Kampweg) is afgesloten voor alle verkeer. Er hangt een grote rookpluim boven het gebied. Door de gunstige windrichting zou die niet meteen voor hinder zorgen voor omwonenden.