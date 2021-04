Protest tegen badmintonverbod op Markt Brugge: "Geef mijn gezondste sport ter wereld terug"

De protestactie van Erik Timmerman op de Markt in Brugge krijgt heel wat aandacht van voorbijgangers. “En dat is natuurlijk ook de bedoeling, want ik wil het probleem onder de aandacht brengen. Na voetbal is badminton de meest beoefende sport ter wereld en toch wordt ze in België nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Hier gaat het alleen maar over voetbal en wielrennen. En natuurlijk ook over de terrassen en de evenementen. En trouwens, badminton is helemaal geen contactsport. De spelers staan gemiddeld op pakweg 5 of 6 meter van elkaar.”

“Als het van mij afhangt, worden eerst alle sporten weer toegelaten. Sporten houdt je gezond en door het te verbieden, doe je meer kwaad dan goed. De voorbije jaren heb ik niet één keer de griep of iets anders gehad. Maar sinds ik niet meer mag badmintonnen, staat mijn bloeddruk te hoog. Ja, ik zou kunnen wandelen, lopen of fietsen, maar dat ben ik al lang moe. Véél te eentonig. Ik wil mijn badminton terug, het leukste én gezondste spelletje ter wereld.”