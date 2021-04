Buren van KRC Genk speler Cuesta versieren hun appartementen in aanloop naar de bekerfinale

In het centrum van Genk is het momenteel vrij stil in de aanloop naar de bekerfinale. Aan heel wat ramen hangen KRC Genk vlaggen maar van veel ambiance kan je nog niet spreken. Dat is natuurlijk het gevolg van de strenge coronamaatregelen. Maar in residentie Vlinderpark aan de Grotestraat in Genk, de woonplaats van de Colombiaanse KRC Genk speler Cuesta, is er duidelijk wel al veel sfeer.