Burgemeester Diest door brandweer bevrijd uit lift stadhuis

Burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) wou gisterenavond na zijn werkdag in het stadshuis van Diest naar huis vertrekken. Hij twijfelde nog even om de trap te nemen, maar nam dan toch de lift. Maar dat bleek geen goed idee. “Toen ik de lift nam en hem wou starten, zakte hij plots een halve meter naar beneden. Het was gedaan, dus ik heb dan even vastgezeten”, aldus burgemeester De Graef.