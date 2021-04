Daders flagrant sluikstorten opgespoord dankzij tips van burgers: "27 vuilniszakken langs een weide, echt gortig"

Woensdagochtend zijn op twee plekken langs een weide in Berlaar 27 vuilniszakken gevonden. Een flagrant geval van sluikstorten dat veel losmaakte bij de inwoners. "Wandelaars ontdekten het afval in de gracht. Het was echt gortig", zegt de bevoegde schepen Willy Beullens (CD&V) in "Start Je Dag". "Het verhaal begon al snel een eigen leven te leiden op sociale media dankzij een artikel in Gazet van Antwerpen. Nadien zijn we door verschillende bezorgde burgers gecontacteerd met zeer bruikbare tips."