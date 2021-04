Consultaties en bezoeken van ergotherapeuten rond valpreventie een succes in Gent: "We zien op 4 jaar tijd een verdubbeling van het aantal"

Vaak zoeken buurzorgers senioren zelf op of doen ze preventieve huisbezoeken. Dan stellen ze zaken vast en verwijzen door naar een ergotherapeut, maatschappelijk assistent of psycholoog. Maar dat verandert meer en meer. "Positief is dat senioren zelf preventief vragen om hulp aan huis en niet wachten tot een dokter, bijvoorbeeld na een ongeval, dat voorschrijft," zegt schepen Coddens. Ergotherapeute Evelien Flobert gaat verder: "Bij een valpreventiescan krijgen de mensen eerst een checklist om te zien hoe valveilig hun huis is. Op de dag zelf lopen we eens rond met hen in huis en wijzen hen op de aandachtspunten. Bijvoorbeeld een matje dat losligt, maken we vast met een anti-slipstrook. Of we installeren een wandbeugel aan het bad of de douche. Of we zorgen voor een toiletverhoger." De hulpverleners nemen dus altijd een aantal hulpmiddelen mee zodat ze onmiddellijk kunnen ingrijpen. Zo hebben ze bijvoorbeeld ook altijd dwaallichtjes of schoentrekkers mee. De Stad Gent heeft daar een budget voor.