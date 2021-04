Weet jij wat "Het 'kakkelatje' zal niet zo vaak een 'concarde' krijgen" betekent? Dialectwoorden uit Lierde uitgelegd

Het dialect in Lierde, een relatief kleine gemeente in de Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen, is er een met opvallende woorden. Zo zeggen ze op een mistige dag dat er 'smuik' is, en als het heel koud is hangen er al eens 'kekels', of ijspegels aan het dak. En 'kakkelatje' is het lievelingetje in de klas, en die krijgt niet zo vaak een oorveeg of 'concarde'. Het zijn enkele voorbeelden die Veronique De Tier van het Instituut van de Nederlandse taal uitlegt.