Stadsmus en Villa Verbeelding organiseren solotentoonstelling van striptekenaar Brecht Evens

Striptekenaar Brecht Evens won belangrijke stripprijzen zoals de Willy Vandersteenprijs voor de beste Nederlandstalige graphic novel en de 'speciale prijs van de jury' op het Angoulême International Comics Festival. De illustrator is volgens de Engelse krant The Guardian de beste Belgische stripambassadeur sinds Hergé. Evens hield eerder al verschillende internationale solotentoonstellingen, onder andere in Frankrijk, Italië, Rusland en Taiwan. Nu keert de Hasselaar terug naar zijn roots: van 12 juni tot 16 oktober 2021 zal elke liefhebber zijn werk kunnen bezichtigen in het Stadmsmus en Villa Verbeelding.