"Uppercut voor de sector": Evenementensector ontgoocheld dat perspectief voor hele zomer uitblijft

Actiegroep Sound of Silence heeft het in een eerste reactie op over een "uppercut voor de sector". De evenementensector had deze week zelf een uitgebreid plan op tafel gelegd, waarin er ook al sneller op meer publiek gerekend werd, in mei buiten 200 en binnen 100 mensen en in juni buiten 800 en binnen 400. Over dat plan was constructief onderhandeld met onder meer de GEMS en het coronacommissariaat. Het plan had woensdag ook expliciet de steun gekregen van Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA), maar wordt zeker in mei en juni nog niet uitgevoerd.

Evenementen organiseren neemt maanden in beslag en daarom was een perspectief, ook op langere termijn (voor de zomermaanden juli en augustus waarin ook de festivals plaatsvinden), nu echt al nodig, volgens de sector. "Onze sector zit financieel en emotioneel aan de grond. We liggen knock-out in de ring en de handdoek om spreekwoordelijk te gooien is nabij. Wie helpt ons eindelijk weer overeind?"