Wielercentrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde krijgt geld om nieuwe wielerhub op te richten

Vlaanderen investeert ruim 200 miljoen euro om de toeristische sector een boost te geven. Eén van de trekpleisters die geld zal krijgen is het Centrum Ronde van Vlaanderen (CRVV) in Oudenaarde. Het wielercentrum, al jaren the place to be is voor wielerfans, kan met het geld een 'wielerhub' oprichten. Nu huist er al een wielermuseum en bezoekerscentrum in het gebouw, maar het is de bedoeling dat er een plek komt wordt waar menig wielerfanaat zijn of haar hartje kan ophalen.