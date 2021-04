"Patiënten worden geweigerd en tekort aan zuurstof": Indiase ziekenhuizen overrompeld door coronarecords

"Als een patiënt al maar een paar seconden zonder zuurstof zit, kan dat tot de dood leiden. Hoeveel mensen op die manier zijn overleden is niet duidelijk, maar dat het gebeurt is zeker." Volgens Alletta André proberen kleinere ziekenhuizen patiënten door te sturen naar grotere ziekenhuizen, maar dat lukt niet altijd omdat ze geen of niet genoeg ambulances met zuurstofbevoorrading hebben. De situatie is erg in Delhi, maar ook in drie andere staten, Gujarat, Uttar Pradesh en Haryana, is er een tekort aan zuurstof.