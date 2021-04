Inwoners van Oudenaarde mogen zelf kiezen hoe het nieuw skatepark eruitziet: "Kunnen hun mening geven via social media"

Simoens gelooft dat zo’n grote vernieuwing meer jongeren aan het skaten zal zetten. “Dit past helemaal binnen onze missie om het toegankelijke vrijetijdsaanbod in onze stad uit te breiden. Concreet hopen we nog meer tieners aan het sporten te krijgen, van in en buiten onze stad.”

Ook koestert Oudenaarde de ambitie om het tweede grootste skatepark van Vlaanderen te worden. “Het grootste skatepark ligt in Gent en daar kunnen we uiteraard niet aan tippen. Maar we hebben misschien wel het grootste participatieproject voor kinderen en jonge mensen. Daar zijn we fier op!”