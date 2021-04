Jens Franssen na brand: "Brandweerwagen van leger defect en militairen die hem kunnen bedienen al 5 jaar met pensioen"

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van de grote brand op het schietterrein in Brecht, maar het is wel al duidelijk dat Defensie er niet alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat zo een brand zou kunnen ontstaan. Dat is de analyse van Jens Franssen in het "Laat Journaal".

"Normaal heeft zo een oefenterrein een eigen militaire brandweer om in te grijpen indien het nodig zou zijn. Er zijn een aantal procedures, maar ik heb me laten vertellen dat de belangrijkste procedure vandaag de dag is, zorgen dat de mensen in veiligheid zijn en dan bellen naar de lokale brandweer", zegt Franssen.