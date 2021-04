"500 bedden in juni? Maak u geen illusies": ongeloof na Overlegcomité bij personeel intensieve zorg Jessa Ziekenhuis

De dokters en verplegers van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt vinden de druk op de ziekenhuizen te groot om terrassen te heropenen en evenementen in juni te plannen. Onze reporter Helen Goedgebeur heeft de persconferentie van het Overlegcomité gevolgd op de afdeling intensieve zorg. "Maximaal 500 bedden in juni? Maak u geen illusies", reageert het medisch personeel in het "Laat Journaal".