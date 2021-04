Koen uit Linter maakt als enige Belg smoutebollenmachines: "Ook sterrenchefs willen er eentje op maat"

"Ik had vroeger een machine van Franse makelij om Berlijnse bollen mee te maken. Mijn smoutebollenmachine is daarop gebaseerd, maar heeft andere accenten en elementen", vertelt Koen Schepers aan Radio 2 Vlaams-Brabant. Schepers is in het dagelijks leven leerkracht Lassen in Diest, maar in zijn vrije tijd maakt hij machines om smoutebollen mee te maken. "Ik lever intussen mijn machines in heel België, vooral aan mensen in de kermiswereld en in de evenementensector. Maar die mensen hebben het al twee jaar heel moeilijk, dus staat dat nu op een lager pitje. Maar", zo vult schepers aan, "nu vinden de sterrenchefs hun weg naar mij."

Onder andere sterrenchef Roger van Damme heeft al aangeklopt bij Schepers. "Hij heeft een machine van mij in zijn foodtruck staan en er komt er ook eentje in zijn tearoom in Durbuy." Schepers vermoedt dat de chef aan zijn nummer is geraakt via iemand uit de kermiswereld. "Hij heeft mij gebeld met de vraag of ik een machine voor hem op maat kon maken en dat kon ik. Ik maak al mijn machines op maat. Ze worden aangepast aan het recept van de patissier. 't Is niet zo dat je je recept moet aanpassen aan de machine. Omdat recepten kunnen verschillen, is dus geen enkele smoutebollenmachine helemaal dezelfde als een andere."