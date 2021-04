Krijgt Wijnegem Shopping Center een bioscoop en food market?

Het project zit voorlopig nog in een studiefase, die zeker nog enkele maanden in beslag zal nemen. "Tegen het einde van het jaar willen we een concreet plan voorstellen aan de buurtbewoners en de lokale politiek. Daarna willen we een omgevingsvergunning verkrijgen. Pas daarna kunnen we effectief met de bouw beginnen. We mikken op 2025 om het volledige project klaar te hebben", besluit Verstockt.