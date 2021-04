Lange Afstandswandeling van  RivierPark Maasvallei is beste in Benelux: "We komen naar hier omdat het zo uniek is"

"Het is een heel gevarieerde wandelroute", vertelt Marc Budé van Rivierpark Maasvallei. "Je doorkruist parels van dorpen met cultuurhistorische elementen. Je wandelt door nieuwe natuur, want er is grind gewonnen en daar is de natuur voor teruggekomen. En eigenlijk loop je ook tussen de beheerders van het gebied, namelijk de grote grazers, de koningspaarden en de galloways. Dat geeft het gevoel dat je niet in een Europees gebied wandelt."

