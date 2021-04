Twaalf Limburgse klimaattuincoaches geven advies tegen droogte: "Gazon laten groeien en schaduw creëren"

Michael Coppin is 1 van de 12 Limburgse klimaatcoaches en hij ging al langs in een tuin in Sint-Truiden. "We proberen toch al wat meer schaduwplekken te creëren", vertelt Coppin. "We proberen wat meer bomen en grote struiken aan te planten, gelaagdheid in de beplanting te krijgen en het gazon ruiger te houden", klinkt het.

Door het veranderende klimaat zijn de tuinen van vroeger niet meer bestand tegen extremen. Voor de tuineigenaar Philippe Debroey zijn de tips meer dan welkom: "Het is hier vrij warm, nu gaat dat goed", maar echt als het zomer is, dan moeten we naar binnen. Dat is niet te doen", vertelt hij. "Toen de tuin werd aangelegd, was dat anders. Er waren veel meer bloemen. Maar tijden veranderen, het klimaat verandert, helaas veranderen de planten niet mee."