Liveblog - Nauwelijks beweging in de coronacijfers met 910 patiënten op intensieve zorg

Ook de cultuur- en evenementensector hoopt op meer perspectief in aanloop naar het Overlegcomité van vanmiddag. "We hopen dat we vanaf september toch opnieuw naar het oude normaal kunnen gaan", zegt Tom Bonte, directeur van concertzaal Ancienne Belgique (AB). "We zien dat er in de rest van het maatschappelijke leven toch stilaan meer perspectief komt. Dat willen wij nu ook voor onze sector."

De sector heeft dan ook zelf een plan opgesteld hoe ze geleidelijk kunnen heropstarten. Zo willen ze in mei evenementen kunnen organiseren met maximaal personen indoor en 200 personen buiten. In juni zou dat respectievelijk 400 en 800 moeten worden. En zo willen ze opschalen tot ze in september alle beperkingen kunnen opheffen. Het is nu nog afwachten of ze dat plan goedgekeurd krijgen.