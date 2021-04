Rush van restaurants en café's op tenten

Het overlegcomité beslist normaal gezien vrijdagmiddag over de voorwaarden voor de heropening van de terrassen. Maar veel horecazaken zijn nu al op zoek naar tenten om op die manier toch zoveel mogelijk klanten te kunnen verwelkomen.

Onder meer bij de Veldeman groep in Bree zijn er opvallend meer aanvragen. Bij Veldeman worden tenten gemaakt maar ook verhuurd.

Ook bij Kerhofs Tentrenting in Oudsbergen is er sprake van een echte rush op tenten. "De aanvragen lopen vlotjes binnen", vertelt zaakvoerder Patrick Kerkhofs. "Mensen die een groot terras hebben of die veel plaats hebben, hebben al besteld. Zaken die kleinere terrassen hebben, wachten nog even af. Zij moeten eerst weten wat ze nog mogen afsluiten of dichtmaken. Als de terrassen uiteindelijk toch niet zouden opengaan, dan kan iedereen nog annuleren. Geen probleem. Dat zijn we intussen al gewend", besluit Kerkhofs.