Al meer dan 1 miljoen 65-plussers in Vlaanderen kregen zeker 1 coronaprik, vanaf 3 mei krijgt campagne flinke boost

De eer was weggelegd voor Hedwige Du Jardin uit Bierbeek. Zij werd door Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke overvallen met een boeket bloemen: "Ik ben hier vandaag mijn eerste prikje komen halen. Ik keek er naar uit, en nu word ik gehuldigd zonder enige verdienste te hebben", zegt Du Jardin "Ik heb een mooie boeket gekregen omdat ik de miljoenste gevaccineerde 65-plusser ben. Maar hulde aan de zorgverleners, want ze verdienen veel meer dan ik een boeketje."

"Het is ook allemaal fantastisch georganiseerd; overal staan er mensen die je helpen als je vragen hebt, en ook het vaccineren gaat heel vlot. Iedereen is heel vriendelijk en ik kan het alleen maar aanraden. Ik ben blij met mijn vaccinatie, want het prikje geeft me toch wat rust.", besluit De Jardain.

In totaal werden al iets meer dan anderhalf miljoen Vlamingen gevaccineerd. 430.000 van hen zijn ondertussen volledig gevaccineerd, en kregen dus de twee spuitjes.