Natuurbrand in Brecht veroorzaakt pieken aan fijnstof tot in het Waasland

"We hebben de pech vandaag dat de wind de rook net naar het dichtst bevolkte gebied blaast", zegt Frans Fierens van IRCEL. De rook van de natuurbrand in Brecht is tot in de stad Antwerpen en het Waasland te zien en te ruiken.

In de meetstations die de luchtkwaliteit meten is de hinder ook vast te stellen: "In Antwerpen zien we concentraties tot bijna 200 microgram per kubieke meter fijnstof en in Kruibeke is dat 100 microgram. Dat zijn toch wel erg hoge concentraties die hinder kunnen veroorzaken, zeker bij mensen die gevoelig zijn aan luchtvervuiling, zoals astmapatiënten bijvoorbeeld."