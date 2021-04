Nee, je kunt er niets aan doen dat je dt-fouten schrijft

Daarom schrijven we hond omdat we een d horen in honden, en vind omdat we een d horen in vinden. Daarom ook schrijven we vindt omdat we het achtervoegsel t horen in werkt.

Al in 1706, zo hebben we vernomen van professor Frans Daems, stelde de Nederlandse predikant en taalkundige Arnold Moonen voor om een t te spellen in de tweede en derde persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd: jij / hij wordt want jij / hij maakt. Die spelling werd in Nederland officieel in 1804 en in 1844 ook in België.