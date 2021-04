Hoofdtoegangspoort voor Nationaal Park Hoge Kempen in schachtbok van Eisden

Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) liet plannen uittekenen voor dat nieuwe bezoekerscentrum. En die zijn klaar. Het bezoekerscentrum wordt de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge kempen, aan Terhills.

"Het wordt een poort op niveau, letterlijk dan, zegt Ignace Schops van het Nationaal Park."De schachtbok is 20 meter hoog. Die niveaus gaan we gebruiken, omdat het uitzicht daar spectaculair is. Je kan daar kijken over grote stukken van het nationaal park, tot Genk en Zonhoven bijvoorbeeld. Het is mooi om uit de hoogte te zien hoe groen Limburg nog is."