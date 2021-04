Nieuw: Mercatorschool in Oostende biedt Zeevaartopleiding aan

De bedoeling is dat de leerlingen zowel op vissersschepen als op transportschepen of baggerschepen stage lopen, zodat ze in alle sectoren aan de slag kunnen, zowel op het dek als aan de motoren. Directeur Annick Dewaele: "Tot nu toe was er een tweede graad Visserij in de school, maar niet iedereen is opgewassen tegen deze harde stiel. In die richting kwamen ook leerlingen terecht waarvoor de TSO-opleiding Dek en Motoren te zwaar was. Bovendien is er een grote vraag vanuit de maritieme sector en de koopvaardij naar geschool personeel."

In totaal lopen zo'n 130 leerlingen school aan het Maritiem Instituut Mercator.