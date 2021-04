Vlaamse bouwmeester pleit in  ambitienota voor "wooncollectief": "Compacter gaan wonen" 

We moeten met z'n allen dichter bij verkeersknooppunten en voorzieningen gaan wonen. Dat kan het aantal autoritten verminderen. Wieërs wil weg van lintbebouwing met dure linten van nutsvoorzieningen, en wil daarom dat we gaan nadenken over manieren om "vervangende woningen in de kernen te realiseren en zo uitgeleefde lintbebouwing ongedaan te maken. Kunnen we de maatschappelijke kosten van het afgelegen wonen terugdringen en tegelijk het landschap herstellen of ruimte maken voor natuur?"



Maar of we nog af raken van de bestaande lintbebouwing, betwijfelt ook Wieërs: "We moeten ervoor zorgen dat we het weefsel niet verder uitbreiden. En niet gaan bouwen op plekken die ver van voorzieningen af liggen."