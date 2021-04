Nu Indiase coronavariant ons land is binnengeraakt: moeten regels om naar België te kunnen komen strenger?

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) denkt er anders over en vindt het niet nodig om de lijst met uitzonderingen in te korten. "Een strikte grenssluiting zorgt voor veel problemen", zei ze daarover in "De ochtend" op Radio 1. Verlinden zei ook dat als er verstrengd zou worden, dat best op Europees niveau gebeurt. Ze benadrukte dat veel mensen uit van buiten de EU naar België komen, dat niet rechtstreeks doen maar via één van onze buurlanden. Dat was trouwens ook het geval voor de studenten uit India, die via de luchthaven van Parijs naar ons land kwamen.

Een volledig inreisverbod voor mensen uit India, zoals het Verenigd Koninkrijk sinds vandaag heeft, zit er dus voorlopig niet in. De minister bekijkt wel of het nodig is om de quarantaineregels voor mensen die uit zwaar getroffen gebieden komen, aan te scherpen.

Beluister hieronder het gesprek met minister Verlinden uit "De ochtend" op Radio 1: