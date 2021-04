Alweer ongeval met goederentrein in achterhaven Zeebrugge

Opnieuw is aan de spooroverweg in de Margareta van Oostenrijkstraat in Zeebrugge een zware aanrijding tussen een goederentrein en een vrachtwagen gebeurd. De chauffeur kwam er met de schrik van af, maar de materiële schade is groot. Opvallend: aan de overweg is sinds kort extra signalisatie geplaatst na een reeks ongevallen.