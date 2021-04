Oud-burgemeester Jean-Pierre De Groef wordt opnieuw burgemeester van Machelen

Na maar een paar dagen onderhandelen is de kogel door de kerk. Het kartel Vooruit-Spirit-Groen vormt samen met N-VA een coalitie om de gemeente Machelen te besturen. Ook over wie burgemeester wordt, is een overeenkomst gesloten. Steve Claeys van N-VA zal tot 31 december van dit jaar burgemeester zijn, daarna neemt Jean-Pierre De Groef van Vooruit de burgemeesterssjerp over. “Steve Claeys is nu eerste schepen en we willen de continuïteit garanderen. Er zijn momenteel heel wat lopende dossiers, zo krijg ik een paar maanden de tijd om mij in te werken. Daarna zal ik burgemeester zijn en kunnen we daarmee verder in het college”, aldus Jean-Pierre De Groef.