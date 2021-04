Met vier op horecaterras tot 22 uur, groen licht voor zomerkampen: dit heeft het Overlegcomité beslist

Over de evenementen in de zomermaanden juli en augustus wordt pas op een volgend Overlegcomité beslist. Voor de maanden mei en juni blijft het Overlegcomité "zeer voorzichtig", zegt premier Alexander De Croo. "Het laatste wat we willen doen, is perspectief geven dat we niet kunnen waarmaken", aldus De Croo.

De bijkomende voorwaarde is ook dat 80 procent van de 65-plussers een eerste prik heeft gekregen en dat de situatie op intensieve zorg verbetert.

Mei:

Bevestiging van eerdere beslissing dat buitenevenementen kunnen tot 50 personen.

Binnen zijn alleen enkele testevenementen mogelijk

Juni:

Bevestiging van eerdere beslissing dat evenementen buiten kunnen tot 200 personen.

Ook binnenevenementen zouden kunnen tot 200 personen met een maximumbezetting van 75 procent van de zaal

De beslissingen voor juni blijven onder het voorbehoud dat er minder dan 500 patiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen en 8 op de 10 kwetsbare personene gevaccineerd is.