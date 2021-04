Plantenlaboratorium op Leuvense stadsbegraafplaats: “Bekijken welke planten bestand zijn tegen klimaatverandering”

In het laboratorium zal een 60-tal boomsoorten getest worden op hun droogte- en hitteresistentie. Het gaat om zowel inheemse als uitheemse, zuiderse soorten zegt landschapsarchitect Joeri Steeno: “Er zitten echte exoten tussen zoals vijg en Albizia, echt tropisch aandoende soorten die we gaan testen. Het is natuurlijk geen eenduidig verhaal want ondanks dat we hier warme, droge zomers hebben kunnen we hier ook stevige winters hebben zoals vorige maand met temperaturen tot -10 graden. De bomen en planten moeten dus tegen een hele reeks klimaatvariaties bestand zijn.”

Na drie jaar zal de stad de eerste conclusies kunnen trekken uit dit plantenlaboratorium. Leuven wil daarmee ook andere steden, gemeenten of vakorganisaties die gelijkaardige situaties ervaren, inspireren en de kennis die ze uit dit experiment haalt met hen delen.