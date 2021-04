Politie op zoek naar bestuurder die op vlucht slaat nadat hij drie wagens aanrijdt

Bij het ongeval gisterennamiddag op de Brusselsesteenweg raakte niemand gewond, maar de materiële schade is wel groot. De bestuurder van een Mercedes reed er tegen drie auto’s die op de weg geparkeerd stonden. Na het ongeval stapte de bestuurder gewoon weg. Het gaat hier om vluchtmisdrijf zegt Fred Scrayen van de politiezone AMOW: “De bestuurder bleek snel verdwenen te zijn. Gezien de omvang van het ongeval en het vluchtmisdrijf werd het parket Halle-Vilvoorde gecontacteerd. Er werd beslist om de auto in beslag te nemen zodat een sporenonderzoek kan uitwijzen wie er achter het stuur zat. Blijkbaar zouden verschillende personen in aanmerking kunnen komen. De eigenaar van de auto zou alvast beweerd hebben niet achter het stuur gezeten te hebben.”

Het is dus nog niet duidelijk wie aan het stuur zat van de Mercedes. Waarschijnlijk reed de bestuurder te snel en verloor hij de controle over het stuur. Op die Brusselsesteenweg wordt wel vaker te snel gereden. “We controleren er echt wel regelmatig”, zegt Fred Scrayen. “Ook tijdens de flitsmarathon van afgelopen woensdag. Zo’n 300 wagens werden gecontroleerd, iets minder dan de helft reed te snel. Eén iemand reed zelfs aan 98 kilometer per uur waar je maar 50 per uur mag, zijn rijbewijs zal ingetrokken worden.”