Politievrouw is doodgestoken met mes in Rambouillet nabij Parijs, dader is doodgeschoten

De dader kon door een andere agent worden neergeschoten en is ook overleden. Volgens BFM TV heeft hij de Tunesische nationaliteit. Over zijn motieven is nog niets bekend, maar een terreuraanslag wordt niet uitgesloten. Hij was niet bekend bij de politie en was legaal in het land. De moord wordt vooralsnog behandeld door het parket van het departement Yvelines en nog niet door terreurparket in Parijs.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en premier Jean Castex zijn onderweg naar de plaats van de misdaad. Frankrijk is erg beducht voor dat soort aanvallen. In oktober vorig jaar werd de geschiedenisleraar Samuel Paty nabij Parijs doodgestoken door een Tsjetsjeense terrorist. Die was boos omdat Paty cartoons van Mohammed had gebruikt tijdens een geschiedenisles. In dezelfde maand werden drie mensen doodgestoken in de kathedraal van de Zuid-Franse stad Nice. De dader kwam toen ook uit Tunesië.

Later meer.