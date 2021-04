Situatie ziekenhuizen ernstig, bijna alle bedden op intensieve bezet: waarom worden geen extra bedden vrijgemaakt?

Bedden bijmaken - bovenop de erkende capaciteit dus - wordt ook steeds moeilijker, vertelt Meyfroidt. In het begin van de eerste golf zijn er namelijk zo'n 800 bedden extra bijgemaakt. Vandaag zijn dat er nog maar 260 bijgemaakt. Dat is onder andere door personeelsuitval. “De bedden zijn het probleem niet", zegt ook Van Der Auwera tijdens de persconferentie. We hebben gewoon het personeel niet."

"Al meer dan een jaar vragen we aan het personeel om boven zichzelf uit te stijgen. Meer dan zes maanden lang vragen we aan de mensen op intensieve om 110 procent te werken. Meer dan een maand vragen we dat ze 130 procent presteren. Meer van hen vragen is gewoon geen optie.”

Anderzijds is er meer sterfte, naarmate er meer bedden worden bijgemaakt, aldus Meyfroidt. "Je boet in op kwaliteit omdat patiënten dan op units liggen die niet geschikt zijn, met dokters en verpleegkundigen die niet specifiek zijn opgeleid voor intensieve geneeskunde."

En medisch personeel omscholen tot intensivist is zeker ook niet evident. "Enerzijds is intensieve geneeskunde een hooggespecialiseerde medische descipline, anderzijds zijn die dokters en verpleegkundigen ook ergens anders nodig", zegt Meyfroidt nog.