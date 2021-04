Tijdelijk rondpunt in Ieper moet druk, maar oud kruispunt vervangen: "De verkeerslichten vallen bijna uit elkaar"

Het rondpunt moet volgens burgemeester Talpe (Open VLD) zorgen voor vlotter en veiliger verkeer: "Verkeersveiligheid is voor ons heel belangrijk en dat is uiteraard ook een item dat we bij de evaluatie nauw opvolgen. Het kruispunt is heel oud. De verkeerslichten die er staan, zijn ook geen slimme verkeerslichten. Als je hier laat op de avond voor het rood licht staat en er passeert niemand uit de andere straten, dan is het enorm frustrerend om te wachten. Een rotonde kan ook dat verhelpen".

De werken starten op 3 mei, waardoor het kruispunt van 3 tot 6 mei afgesloten is voor het verkeer.