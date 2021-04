Realityster en gewezen topatleet Caitlyn Jenner wil gouverneur van Californië worden

De voorbije jaren zijn al eerder transgender politica's verkozen geraakt in de VS, onder wie Sarah McBride en Danica Roem. Maar Caitlyn Jenner is wel de eerste die mikt op een van de hoogste ambten van het land. Ze doet dat op een moment dat in de VS, en zeker in haar eigen Republikeinse Partij, pogingen werden en worden gedaan om rechten voor transgenders aan banden te leggen.