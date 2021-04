Rellen met gewonden en arrestaties tussen extremistische Joden en Palestijnen in Jeruzalem

Lehava of Lahava is een afkorting voor "Preventie van Assimilatie" en is de naam van een ook in Israël erg omstreden nationalistische beweging. De groep telt duizenden aanhangers en houdt er erg extreme standpunten op na. Zo kant de groep zich tegen elke toenadering tussen Joden en niet-Joden. Uiteraard slaat dat op Palestijnen, maar Lehava kant zich ook met vuur tegen de christelijke minderheid in Israël en de Palestijnse gebieden. Christelijke geestelijken worden als "bloedzuigende vampieren" omschreven.

Leden van Lehava werden eerder ook berecht wegens brandstichting in een school waar zowel Joodse kinderen als die van de Arabische minderheid in Israël les volgen. Andere toplui werden gerechtelijk vervolgd omdat ze opriepen tot geweld tegen parlementsleden van Arabische afkomst of tegen linkse Israëli's.