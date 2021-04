Zo'n 38.000 bestuurders geflitst tijdens flitsmarathon, minder rijbewijzen ingetrokken

Vanaf woensdagochtend 6 uur voerde de Federale Wegpolitie 24 uur lang extra veel snelheidscontroles uit in het hele land. Zo'n 134 lokale politiezones werkten samen met de federale politie om de intussen al veertiende editie van de flitsmarathon op poten te zetten.

Tijdens de voorbije flitsmarathon controleerde de federale politie bijna 1 miljoen voertuigen. Bijna 4 procent van de bestuurders reed te snel, dat is ongeveer evenveel als bij de vorige editie in oktober 2020. Het gaat in totaal om zo'n 38.000 snelheidsovertredingen. Het aantal bestuurders dat zijn rijbewijs moest afgeven is wel aanzienlijk gedaald van 331 naar 179. Dit betekent dat er dit jaar minder flagrante snelheidsovertredingen waren.