Sint-Jorisretabel na meer dan drie jaar renovatie en onderzoek weer te bezichtigen

Tijdens het onderzoek zijn nog zaken ontdekt zegt conservator Emile Van Binnebeke. “Er zijn ook een aantal zaken gevonden. Onder de centrale beeldengroep werd een stuk perkament gevonden met de tekst: “Ik meneer Soheste heb dit retabel gerestaureerd in 1835”. Die mededeling bevestigde de theorie dat die man er inderdaad bij betrokken was.”

“Een tweede vondst is een klein beeldje onder het retabel in de kast. Het lijkt een man die aan het bidden is. We dachten dat het ergens was af gevallen, maar het is echt een toevoeging uit de 15e eeuw. De vraag is nu waarom dat beeld is toegevoegd? Er werd ook een klein stoffen zakje gevonden waar ooit een muntje in zat. Dat werd gevonden in het sleutelgat van het retabel”, aldus Van Binnebeke.