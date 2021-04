Sneltram Hasselt-Maastricht zal tot aan station van Hasselt rijden, verzekert Vlaams minister Lydia Peeters

De afgelopen maanden is de ongerustheid over de tramlijn gegroeid in Maastricht, omdat Hasselt de plannen voor het traject wil wijzigen en er ook gesproken werd over een trambus in plaats van een gewone tram. Maastricht en Nederlands-Limburg hadden Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters daarover ook een brief gestuurd. Maar in Start Je Dag benadrukte Peeters dat de gemaakte afspraken met Maastricht zullen nageleefd worden en dat het station van Hasselt de eindhalte blijft. "Het zal een tracé zijn tussen Mosa Forum in Maastricht en het station van Hasselt. "