Sulaiman Addonia schrijft over het vluchtelingenbestaan in Soedan: "Je verlaat je land, maar je land verlaat jou nooit"

Sulaiman Addonia duwt het verhaal niet in een richting, hij observeert en laat alles zijn gang gaan. Daarbij is hij tot de vaststelling gekomen dat mensen niet met een propere lei beginnen wanneer ze vluchten, maar vooral hun thuis, die ze eigenlijk kwijt zijn, terugvinden in wat ze hebben meegebracht: de herinneringen, maar ook de tradities. Die worden vaak conservatiever ingevuld, ook hier in het kamp. Meisjes worden uitgehuwelijkt, genitale verminking en verkrachting loeren om de hoek. Addonia beschrijft alle vormen van seksualiteit heel open. "Mensen denken in een kamp niet alleen aan eten en onderdak, ze hebben ook hun gewone gevoelens en verlangens zoals iedereen. Dat is menselijk." (lees verder onder foto van een vluchtelingenkamp in Soedan)