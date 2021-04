Te droog, te veel mos of vieze beestjes in je gazon? Tuinexpert buigt zich over de meest voorkomende gazonproblemen

Hoe meet je de kwaliteit van je bodem?

Meten is weten, en dus is de eerste tip om een bodemonderzoek uit te voeren. Dat kan je zelf doen aan de hand van tuindoosjes, van de vzw Bodemkundige dienst van België. Het principe? Je neemt een bodemstaal en stuurt dat op, waarna je een verslag krijgt met indicaties hoe je bodem eraan toe is. "Een bodemonderzoek controleert de zuurwaarde, het type grond en de koolstofwaarde en analyseert de voedingselementen." De resultaten moet je zelf interpreteren, maar volgens Collet is dat kinderspel. "Aan de hand van kleurenschalen kun je zien van welke stof er te veel of te weinig aanwezig is in de bodem. Je zult zien dat het vaak zal gaan om overschotten, en niet om tekorten."

Als je bodem toch tekorten heeft, kun je die op basis van het verslag gericht aanvullen. “Heb je bijvoorbeeld een tekort aan magnesium, dan kun je specifiek die meststof gaan halen in het tuincentrum. We zijn onze privétuinen collectief aan het overbemesten, als je gericht bemest, kun je veel besparen."



Het onderzoek kost 79 euro, maar er zijn volgens Collet ook gratis manieren om te kijken hoe het gesteld is met de kwaliteit van je bodem.