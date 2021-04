Burgemeester Dedecker van Middelkerke vindt achterpoortje om op 1 mei legaal terrassen te openen

Door deze creatieve oplossing kan iedereen bij de horecazaken een drankje of hapje bestellen en aan de tafels zitten om dat op te eten of op te drinken. Burgemeester Dedecker: "De horecauitbaters lopen geen enkel risico. Ze mogen de mensen aan de tafels niet bedienen. Wat wel mag, is raamverkoop en afhaalmaaltijden. De gemeente zal ervoor zorgen dat de tafels ieder uur worden ontsmet. Men heeft al verschillende keren beloofd dat de terrassen zouden opengaan. Het is een chaos. Mensen staan met 50 in een rij om een ijsje te kopen en gaan dan zitten op de stenen om dat op te eten."