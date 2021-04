Horeca Vlaanderen: "Hopelijk snel weer binnen", professor huisartsgeneeskunde: "Vrees dat we de zomer verknoeid hebben"

De Federatie van Cafés van België (FedCaf) betreurt dat er voor een verplicht sluitingsuur van 22 uur gekozen is. "Het is onbegrijpelijk dat de terrassen al om 22 uur dicht moeten, hoewel het samenscholingsverbod pas ingaat om 24 uur. Dat is dan nog twee uur dat mensen kunnen rondhangen", zegt afgevaardigd bestuurder Erik Beunckens. "Sluiten om 23.00 of 23.30 uur had me veel logischer geleken. Het lijkt erop alsof er bij wijze van compromis een uurtje af werd geknepen, maar dat laatste uur scheelt voor ons wel een slok op de borrel."

De horecavakbond ACV Voeding en Diensten vindt de opening van de terrassen een eerste voorzichtige stap. "We zijn blij met deze voorzichtige opening", zegt secretaris Kris Vanautgaerden. "Maar het gaat om een heel klein stuk van de horecasector. Heel veel horecapersoneel, bijvoorbeeld in de hotels, discotheken, catering of studentenrestaurants, kan het werk niet hervatten. Er moet ook aandacht zijn voor die grote groep".